شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

كشف مواطن تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين في الباحة بعد أكثر من 27 عام من الخبرة بالمجال .

وأكد المواطن أنه من هواة تربية النحل واكتسب الخبرة من والده إذ كان يعمل بالمناحل منذ 27 عام ، وبدت معه تربية النحل منذ أن كان عمري 15 عام ، وفقاً لـ "العربية "

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وأضاف أن وظيفته العسكرية لمن تمنعه من هوايته التي يعمل بها في كل وقت فراغ وكل اجازة ، حتى تعلم كل شئ عن انواع العسل ومواسمه .

وقال ان تربية النحل شاقة بالفعل لكنها تستحق المجهود ، كما ان أجواء الباحة تناسب تربية النحل ، ويتم تصدير عسل نحل الباحة لدول الخليج كالبحرين والإمارات وغيرها إذ انه معروف بجودته.

ووجه المواطن شكره لسمو امير المنطقة والبنك الزراعي لدعمهما لمربين النحل ومتابعتهم للمنتجات .