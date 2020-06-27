شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):كشف مواطن تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين في الباحة بعد أكثر من 27 عام من الخبرة بالمجال .
وأكد المواطن أنه من هواة تربية النحل واكتسب الخبرة من والده إذ كان يعمل بالمناحل منذ 27 عام ، وبدت معه تربية النحل منذ أن كان عمري 15 عام ، وفقاً لـ "العربية "
وأضاف أن وظيفته العسكرية لمن تمنعه من هوايته التي يعمل بها في كل وقت فراغ وكل اجازة ، حتى تعلم كل شئ عن انواع العسل ومواسمه .
وقال ان تربية النحل شاقة بالفعل لكنها تستحق المجهود ، كما ان أجواء الباحة تناسب تربية النحل ، ويتم تصدير عسل نحل الباحة لدول الخليج كالبحرين والإمارات وغيرها إذ انه معروف بجودته.
ووجه المواطن شكره لسمو امير المنطقة والبنك الزراعي لدعمهما لمربين النحل ومتابعتهم للمنتجات .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.