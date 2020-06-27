شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يحذر من حذف الحسابات خلال الفترة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن اليوم السبت أنه لا يمكن إعادة تسجيل المستفيد إذا حذف حسابه ولو بالخطأ خلال الفترة الحالية .
وأرجع حساب المواطن ذلك إلى توقف التسجيل حالياً لحين إعادة النظر في ضوابطه ، فيما تتواصل عمليات التسجيل للتابعين للمستفيدين الحاليين فقط .
وكان برنامج حساب المواطن قد أكد أنه لا يلزم المستفيد الذي تحول من مستقل لتابع ان يقوم بحذف حسابه القديم .
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