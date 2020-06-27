شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يحذر من حذف الحسابات خلال الفترة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن اليوم السبت أنه لا يمكن إعادة تسجيل المستفيد إذا حذف حسابه ولو بالخطأ خلال الفترة الحالية .

وأرجع حساب المواطن ذلك إلى توقف التسجيل حالياً لحين إعادة النظر في ضوابطه ، فيما تتواصل عمليات التسجيل للتابعين للمستفيدين الحاليين فقط .

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد أنه لا يلزم المستفيد الذي تحول من مستقل لتابع ان يقوم بحذف حسابه القديم .

إقرأ أيضاً :