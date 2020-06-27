شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة ترد على فيديو إتلاف التمور والخضار ورميها في عربة النفايات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أوضحت أمانة المدينة المنورة سبب إتلاف عمال بلدية كمية كبيرة من التمور والخضار ورميها في عربة النفايات .
وأكدت أن هذه التمور عبثت بها الحيوانات حتى اصبحت مخالفة للشروط الصحية ، وان هذا الإجراء حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين .
وكان مقطع فيديو قد انتشر حول رمي التمر والخضار ما أثار استنكار واستياء المتابعين .
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