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أمانة المدينة ترد على فيديو إتلاف التمور والخضار ورميها في عربة النفايات

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أوضحت أمانة المدينة المنورة سبب إتلاف عمال بلدية كمية كبيرة من التمور والخضار ورميها في عربة النفايات .

وأكدت أن هذه التمور عبثت بها الحيوانات حتى اصبحت مخالفة للشروط الصحية ، وان هذا الإجراء حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين .

وكان مقطع فيديو قد انتشر حول رمي التمر والخضار ما أثار استنكار واستياء المتابعين .

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