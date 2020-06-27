شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح التسجيل لتأدية الاختبار التحصيلي لمن فاتهم الإختبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت عن فتح محدود للتسجيل لتأدية الاختبار التحصيلي في المقرات . أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت عن فتح محدود للتسجيل لتأدية الاختبار التحصيلي في المقرات . وأكدت الهيئة أنه يُسمح بالتسجيل فقط للطلبة الذين لم يسبق لهم دخول الاختبار خلال الفترتين الأولى والثانية . كما أكدت أن آخر موعد للتسجيل يوم الأحد القادم 28 يونيو 2020م ، وذلك عبر الرابط من هنـــــــا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح التسجيل لتأدية الاختبار التحصيلي لمن فاتهم الإختبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.