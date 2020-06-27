شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تجمع كبير بإحدى قاعات الزفاف بمحايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تمكنت السلطات الأمنية، اليوم الجمعة، من مباشرة تجمع كبير بإحدى قاعات الأفراح بمحايل بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصاً في المناسبات.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم، عن تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير بينها 36 حالة بمحايل.
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