تقرير يكشف موعد إطلاق Galaxy S20 Lite المرتقب

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أفاد تقرير من موقع (سام موبايل) SamMobile في وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو الجاري بأن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن نسخة مخففة من هاتفها الذكي (جالاكسي إس20)، وذلك على غرار ما فعلت مع هاتف العام الماضي (جالاكسي إس10 لايت).

وكانت الشركة الكورية قد أطلقت هواتف (جالاكسي إس20) في وقت سابق من العام الحالي، وخلال الأشهر الماضية كان يُتحدث عن كون سامسونج تعتزم إطلاق نسخة مخففة من هواتف السلسلة.

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وقال موقع (سام موبايل): إنه علم من مصادره أن نسخة جديدة من هاتف (جالاكسي إس20) تحت التطوير مع رقم الطراز SM-G780 للسوق العالمي، ورقم الطراز SM-G781 للسوق الأمريكي.

واليوم، أفاد تقرير من صحيفة ETNews الكورية بأن هاتف النسخة المخففة من (جالاكسي إس20) سيُطلق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

ولا يوجد تأكيد بشأن اسم الهاتف، إذ كان المتوقع إطلاق اسم (جالاكسي إس20 لايت) Galaxy S20 Lite، ولكن التقرير الجديد أشار إليه باسم (جالاكسي إس20 بن إيدشن) Galaxy S20 Pen Edition مما يُشير إلى أن الهاتف سيقدم قلمًا إلكترونيًا ليكون قريبًا من هواتف سلسلة (جالاكسي نوت) Galaxy Note.

ووفقًا للمعلومات السابقة، سيأتي الهاتف مع واجهة المستخدم One UI 2.5 من سامسونج، ومن المتوقع أن يحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 865). وتبقى المواصفات المتبقية غامضة في الوقت الحالي.

