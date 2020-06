جوجل تتيح إضافة خلفية افتراضية لخدمة محادثات الفيديو Meet

︎ :

أعلنت شركة جوجل عن تعزيز خدمة محادثات الفيديو Meet بميزة تتيح للمستخدمين تغير خلفية الفيديو أثناء البث بإضافة خلفية افتراضية.

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين أخذ راحة وحرية أكبر في عقد محادثات الفيديو من أي مكان، بحيث تمكنهم من اختيار صورة ووضعها كخلفية للفيديو الخاص بهم أثناء البث، ويتم ذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على الشخص وتقوم بعزل المحيط الخاص به وتغيره بالكامل مع الصورة الجديدة، مقابل الحفاظ على صورة صاحب البث وتركها كما هي.

تتوفر الميزة الحالية لمستخدمي النسخة التعليمية من الخدمة والتي تأتي ضمن حزمة تطبيقات وأدوات جوجل G Suite for Education.

تضيف النسخة التعليمية من خدمة الفيديو مزايا أخرى، تتمثل في “كتم” المستخدم عندما يتم رفض دخوله في المرة الأولى للمحادثة، وعدم ظهوره مجددًا في المحادثة عن رفض دخوله للمرة الثانية. كما ستضيف الخدمة خيار حظر المستخدمين المجهولين من الدخول لأي محادثة تعليمية. وستتيح الخدمة كذلك للمشرفين على الفصول التعليمية إغلاق المحادثة بشكل كامل على جميع الأعضاء بمجرد مغادرة المُعلم للمحادثة، وبالتالي ضمان عدم استكمال الفصول بدون المعلمين.

ستوفر خدمة Meet بالإضافة للسابق، إمكانية حضور حتى 49 شخص في المحادثة للنسخة التعليمية ومشتركي G Suite for Education.

مزايا أخرى تتوفرها جوجل لأكثر من 140 مليون معلم وطالب

مزايا أخرى ستصل الخدمة؛ تشمل سجل الحضور، الأسئلة الخاصة، استطلاعات الرأي، وغيرها، لتجعل الخدمة أقرب للفصول الحقيقية.

يُشار أن خدمة محادثات الفيديو تضم أكثر من 140 مليون مُعلم وطالب يتمتعون بها عبر اشتراكات G Suite for Education.