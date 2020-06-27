“الزكاة والدخل”: هذا الأمر يحدد نسبة ضريبة القيمة المُضافة حال إبرام التعاقدات قبل يوليو

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أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة في حال التعاقد بين شخص خاضع للضريبة ومُستهلك نهائي، تكون من خلال النظر إلى تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

جاء ذلك خلال رد حساب “العناية بالعملاء” التابع لهيئة الزكاة على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى تحمله ضريبة الـ15% بعد إصدار فاتورة مركبة له بكامل المبلغ من شهر مارس، ودفع المبلغ للوكيل بشهر يونيو، فيما تصل المركبة في سبتمبر المقبل.

وبيّن الحساب أن العبرة تكون في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، فإذا تم إصدارها بكامل المبلغ قبل تاريخ 11 مايو 2020م فتطبق الضريبة بنسبة 5%، بشرط أن يتم التوريد فعلياً قبل نهاية يونيو 2021م.

