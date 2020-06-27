حماية المستهلك تحذر من مواد تجميلية من مصادر طبيعية وسامة!

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قالت جمعية حماية المستهلك: إن هناك أوصافًا للمنتجات لا تفي عنها وجود نسبة من الخطورة التي قد تكون موجودة في مكوناتها الأساسية.
وأضاف حماية المستهلك، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن مصطلح المنتج التجميلي عضوي أو طبيعي لا يعني أنه آمن، موضحةً أن هناك مواد من مصادر طبيعية تعتبر سامة، فالمصدر الذي تم تصنيع المنتج منه لا يحدد مأمونيته.
ويمكن الاطلاع على تغريدة حماية المستهلك عبر الرابط التالي
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#تعرف على الاستخدام الآمن عند استخدام صبغات #الشعر👇🏻#المنتجات_التجميلية @Saudi_FDA @SSME_SA pic.twitter.com/fA28VD46dt
Advertisements— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) June 25, 2020
كما أوضحت الجمعية طريقة الاستخدام الآمن عند استخدام صبغات الشعر، ويمكن الاطلاع عليها من
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#تعرف على الاستخدام الآمن عند استخدام صبغات #الشعر👇🏻#المنتجات_التجميلية @Saudi_FDA @SSME_SA pic.twitter.com/fA28VD46dt— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) June 25, 2020
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