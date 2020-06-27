“الضمان الصحي”: المؤمن له يتحمل تكلفة فحص “كورونا” في حالة واحدة

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أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أمس الجمعة، أن الشخص يتحمل تكلفة فحص فيروس كورونا المستجد في حالة واحدة فقط.
وأوضح المجلس أنه في حال أراد المؤمن له عمل الفحص لدى أحد مقدمي الخدمة الخاصين رغم عدم ظهور أعراض الإصابة عليه، فإن المؤمن له يتحمل تكلفة الفحص.
وأشار إلى أن أي شخص بالمملكة يمكنه القيام بالفحص (دون تحمل أي مقابل مادي) في المواقع الثابتة والمتحركة في جميع المناطق، وذلك عن طريق الفحص الموسع الذي يتيح حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.
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