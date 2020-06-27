«الأرصاد» تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تستمر حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، لنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل (مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب, وحبونا, وثار, ويدمة, وخباش, وشرورة)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، نجران، الرياض).
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تنبيهات «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة ونجران
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