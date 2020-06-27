«الحبيب» يوضح أثر التوتر والقلق على وظائف الجهاز الهضمي

أوضح استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، آثار القلق والتوتر وتغير المزاج على الجهاز الهضمي. مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى اضطراب وظائفه.

وقال الحبيب -عبر حسابه بتويتر- إن «القلق والتوتر واضطراب المزاج ينبه المنطقة الدماغية المسؤولة عن التوتر والانفعال التي بدورها تعزز إفراز هرمون الأدرينالين، وبالتالي زيادة في حركة واضطراب وظائف الجهاز الهضمي، بواسطة إفراز هرمونات عصبية في الجهاز الهضمي».

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وكان الحبيب قد ذكر في وقت سابق، أن الضغط النفسي يؤثر في زيادة إفراز هرمون الأدرنالين والكورتيزول، ونشاط في الجهاز السمبثاوي، بحيث يؤدي إلى زيادة في ضربات وانقباض الشرايين والقلب.

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