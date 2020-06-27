يعزز إفراز هرمون الأدرينالين
أوضح استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، آثار القلق والتوتر وتغير المزاج على الجهاز الهضمي. مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى اضطراب وظائفه.
وقال الحبيب -عبر حسابه بتويتر- إن «القلق والتوتر واضطراب المزاج ينبه المنطقة الدماغية المسؤولة عن التوتر والانفعال التي بدورها تعزز إفراز هرمون الأدرينالين، وبالتالي زيادة في حركة واضطراب وظائف الجهاز الهضمي، بواسطة إفراز هرمونات عصبية في الجهاز الهضمي».
وكان الحبيب قد ذكر في وقت سابق، أن الضغط النفسي يؤثر في زيادة إفراز هرمون الأدرنالين والكورتيزول، ونشاط في الجهاز السمبثاوي، بحيث يؤدي إلى زيادة في ضربات وانقباض الشرايين والقلب.
اقرأ أيضا:
بالفيديو.. طارق الحبيب يحذر من المرض النفسي الأكثر انتشارًا في الخليج
كانت هذه تفاصيل خبر «الحبيب» يوضح أثر التوتر والقلق على وظائف الجهاز الهضمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.