لعدم أخذ الحيطة والحذر.. إصابة شخص بصعق كهربائي في جدة

أصيب شخص بصعق كهربائي في حي (الحمدانية) بمحافظة جدة، وذلك لعدم أخذ الحيطة والحذر، بينما باشرت الجهات المختصة الحالة وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وأفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر»، بأن عدم أخذ الحيطة والحذر تسبب بصعق كهربائي لشخص بحي (الحمدانية) في محافظة جدة، ما أدى إلى إصابته.

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنّ الجهات المختصة باشرت الحالة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وفاة موظف بشركة الكهرباء صعقًا في الباحة ‎

«أمانة الشرقية» تستبدل 319 عمود إنارة للحماية من الصعق الكهربائي

انقلاب مركبة على طريق «الملك عبدالعزيز» بجدة ونقل المصابين للمستشفى