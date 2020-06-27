السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر الوفيات عند 282 حالة.

// انتهى //

12:03ت م

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طوكيو 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12653 حالة.وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر الوفيات عند 282 حالة.// انتهى //12:03ت م0025

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