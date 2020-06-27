السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 67 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزير الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، أن من بين الاصابات 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتان في محافظة رام الله والبيرة.

// انتهى //

11:56ت م

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رام الله 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1862.وأوضحت وزير الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، أن من بين الاصابات 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتان في محافظة رام الله والبيرة.// انتهى //11:56ت م0024

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