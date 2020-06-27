السعودية اليوم / بدء موسم ليمون البنزهير في محافظة وادي الدواسر



وادي الدواسر 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

بدأ مزارعو وادي الدواسر في جلب ثمار الليمون البنزهير إلى أسواق المحافظة منذُ دخول شهر يونيو الحالي ، حيث بدأ سعر الكيلو في مطلع الشهر يتراوح مابين 10 – 8 ريالات ، وانخفض مع زيادة الانتاج الى 5 ريالات .

وتحرص الأسر بالمحافظة على أن يكون الليمون ضمن الأساسيات على المائدة خلال توفره طازجاً سواء كان عصيرا، أو مع السلطات ومختلف الأكلات ، لما فيه من الفوائد الصحية ، كما تحرص بعض الأسر أن تكون شجرة البنزهير من أشجار الحديقة المنزلية ، لما لها من رائحة عطرية فواحة خلال فصل الربيع .

وأكدت المتخصصة في التغذية هياء الدوسري أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى والمتوفرة في ذلك الليمون يمكن أن تساعد الجهاز المناعي على محاربة الجراثيم التي تسبب نزلات البرد أو الإنفلونزا، كما يساعد فيتامين ج الجهاز المناعي على إنتاج المزيد من الخلايا ويحسن أيضًا قدرة تلك الخلايا على قتل الميكروبات وحماية الجسم من الأمراض.

وعن زراعة شجرة الليمون البنزهير، أوضح المهندس الزراعي عبدالرحمن السويس ، أن ذلك الأمر يتطلب اختيار مكان ذا تربة عميقة مزيجية (لا طينية ولا رملية)عمقها لا يقل عن مترين وعمل حفرة لا تقل عن المتر المكعب ومن ثم ملئها بتربة عميقة، وخلال فترة التزهير يكون الري خفيف وذلك لرقة الحامل الثمري لأزهار الليمون، حيث إن إغداق الماء عليها يفصل الزهرة وتسقط ، وفي نفس الوقت إذا منع عنها الماء سقطت، وجفّ الحامل الثمري وسقطت الزهرة .

// انتهى //

11:34ت م

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