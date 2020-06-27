السعودية اليوم / روسيا تسجل 6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6852 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان إن عدد الوفيات بلغ 627646 حالة بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالة التشافي 393352 حالة حتى الأن.

// انتهى //

11:31ت م

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موسكو 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات 8969 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان إن عدد الوفيات بلغ 627646 حالة بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالة التشافي 393352 حالة حتى الأن.// انتهى //11:31ت م0021

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