تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت 27 يونيو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 213.98 ريال (56.99 دولار)، وسجل عيار 21 نحو 187.24 ريال (49.87 دولار).



فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 160.49 ريال (42.75 دولار)، وسجل عيار 14 نحو 124.82 ريال (33.25 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب 6 آلاف و655 ريالا (1773 دولارا)، وسجل الجنيه الذهب 1498 ريالا (398.96 دولار).

ومطلع الأسبوع الماضي، عادت الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في السعودية رسميا ،بعد أكثر من 3 أشهر على منع التجول الكلي والجزئي.

واستغلت المملكة تلك الفترة لاحتواء جائحة كورونا ووضعها تحت السيطرة التامة، تمهيدا لإطلاق مرحلة الانتعاش الاقتصادي وتعويض ما فات خلال فترة الإغلاق.

وعالميا، استقر سعر الذهب، حيث سجل نحو 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2012 عند 1779.06 دولار الأربعاء الماضي.

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ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1773.80 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا: "النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب".

وتوقع جولدمان ساكس استمرار ارتفاع الذهب بسبب مخاوف انخفاض الدولار، وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

ورفع بنك الاستثمار الأمريكي تقديرات أسعار الذهب لمدة 3 و6 و12 شهرًا إلى 1800 و1900 و2000 دولار للأوقية من 1600 و1650 و1800 دولار لكل أوقية على التوالي.

وكتب محللون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة أن ضعف الدولار سيعزز القوة الشرائية لكبار مستهلكي الذهب عبر الأسواق الناشئة إلى جانب تخفيف عمليات الإغلاق.

وقال جولدمان إنه في مواجهة صدمة غير مسبوقة واستجابة سياسية، فإنه لا يزال من غير الواضح كيف سيكون الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف البنك: "لكي ترتفع أسعار الذهب ماديًا إلى 2000 دولار، نعتقد أن التضخم سيحتاج إلى التحرك فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%".