شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجعفري يحصل على الماجستير في التوريد والعمليات من إنجلترا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:13 صباحًا, 27 يونيو 2020 م
المناطق_جازان
حصل أ.موسى عبدالله جعفري، أحد منسوبي شركة الريف لتكرير السكر بجازان على درجة الماجستير، تخصص إدارة أعمال سلاسل التوريد والعمليات من جامعة ليفربول في إنجلترا.
وله العديد من الإنجازات أهمها: تأسيس وتطوير إدارة المستودعات -كريستل، تأسيس إدارة الخدمات اللوجستيه لشركة بريق المعادن – منجم جبل صائد، تأسيس وحدة عمل الخدمات اللوجستيه شركة الريف لتكرير السكر.
كما حصل على عدة دورات وأهمها: حل المشكلات واتخاذ القرار، تطوير الموظفين -كلية هارفارد للأعمال، تفاعلات صعبة- كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد ، التنوع- كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، أساسيات التغذية المرتدة-كلية هارفارد للأعمال، تحديد الأهداف-كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، رائدة وتحفيز
-كلية هارفارد للأعمال، إدارة الإجهاد، إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، قيادة الفريق-كليةهارفارد للأعمال، إدارة الوقت، دورة إدارة سلسلة التوريد المتقدمة، إعدادوقياس مؤشرات الأداء الرئيسية 201.
أسرة الخليج 365 ؛ تبارك هذه الإنجازات ”للجعفري” ، وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاحات في حياته العملية والعملية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الجعفري يحصل على الماجستير في التوريد والعمليات من إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.