محمد بن مسعود - الدمام - فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2.4 مليون حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-26 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة. Advertisements 26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 11:17 PM فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2.4 مليون حالة فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2.4 مليون حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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