محمد بن مسعود - الدمام - فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 41193 سجلت العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 2054 إصابة مؤكدة و122 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 41193 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1559 حالة، كما سُجل 808 حالات شفاء جديدة, ليبلغ عدد حالات الشفاء إلى 18859 حالة.فيروس كورونا الجديد 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 12:16 AM فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 41193 Advertisements 2054 إصابة جديدة بكورونا في العراق و122 حالة وفاة 2054 إصابة جديدة بكورونا في العراق و122 حالة وفاة سجلت العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 2054 إصابة مؤكدة و122 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 41193 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1559 حالة، كما سُجل 808 حالات شفاء جديدة, ليبلغ عدد حالات الشفاء إلى 18859 حالة. الكلمات المفتاحية ، 2054 إصابة جديدة بكورونا في العراق و122 حالة وفاة ،

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