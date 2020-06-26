الصحة العالمية تحذر من وفاة الملايين في الموجة الثانية لـ كورونا

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذر المدير العام المساعد للمبادرات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن ملايين الأشخاص قد يفقدون حياتهم إذا شهدت جائحة فيروس كورونا المستجد، موجة ثانية من الإصابات، مضيفًا أن الفاشية القاتلة انتشرت حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور رانييري جويرا لقناة راي التليفزيونية الإيطالية: إن “الإنفلونزا الإسبانية تشبه في انتشارها فيروس كورونا، حيث انخفضت في الصيف، واستؤنف تفشيها بشدة في سبتمبر وأكتوبر، مما تسبب في وفاة 50 مليون شخص خلال الموجة الثانية”، مضيفًا أن: “تفشي الوباء يحدث كما توقعنا”.

تأتي تصريحات جويرا في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول في أوروبا، وفي جميع أنحاء العالم، في تخفيف قيودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يقرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي، الجمعة، البلدان التي ستخضع لقيود على السفر بعد إعادة فتح حدودها للسفر الدولي، مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في الولايات المتحدة وأجزاء من أمريكا الجنوبية.

وكانت الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار.

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كما أوضحت أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقالت المنظمة، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء: إن “الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلًا بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات”. وأضافت أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الإجمالية.

وكان مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن في وقت سابق أن اللقاح قد يرى النور بعد عام، وذلك على عكس العديد من الترجيحات السابقة بأنه سيظهر أواخر الصيف أو على أبعد تقدير في بداية السنة الجديدة.

ويمكن الاطلاع على مستجدات فيروس كورونا عبر موقع الصحة العالمية من هنا.

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