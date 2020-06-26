البحرين تنعى شهيد الواجب جمعة مبارك سالم ضمن قوات التحالف

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

نعت قوة دفاع البحرين ببالغ الحزن والأسى، شهيد الواجب الوكيل أول جمعة مبارك سالم من مجموعة الواجب العملياتي التابعة لقوة دفاع البحرين، ضمن قوات التحالف العربي المشترك في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الذي تقوده السعودية.

وتقدم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي قوة دفاع البحرين بأحر التعازي لأسرة الشهيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

استقبال مهيب للشهيد:

وكان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، في مقدمة مستقبلي جثمان شهيد الواجب الوطني، وذلك لدى وصول جثمان الشهيد اليوم الجمعة إلى قاعدة عيسى الجوية، وكان من ضمن المستقبلين أسرة، وأهل الشهيد.

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وجرت مراسم عسكرية خاصة لاستقبال جثمان شهيد الواجب، فيما حضر مراسم الجنازة العسكرية اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، واللواء الركن محمد عبدالله الأحمد مدير شؤون الضباط والأفراد، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

خالد بن أحمد ينعي الراحل:

ونعى وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، الشهيد جمعة مبارك سالم، وقال في تغريدة له عبر تويتر: لله ما أخذ، وله ما أعطى، رحم الله الشهيد الوكيل أول جمعة مبارك سالم من مجموعة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشترك في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن الشقيق اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

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