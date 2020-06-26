- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تُبشر بلقاحين لـ كورونا : دخلوا التجارب السريرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة العالمية تُبشر بلقاحين لـ كورونا : دخلوا التجارب السريرية
من بين أكثر من 200 لقاح مقترح
متابعات الخليج 365 - متابعة
بعد تصريح مدير منظمة الصحة العالمية المحبط بأن اللقاح المرتقب قد لا يرى النور قبل عام، قالت كبيرة علماء في المنظمة الأممية اليوم الجمعة: إن لقاحًا تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقًا في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.
وأضافت سمية سواميناثان أن لقاحًا تطوره شركة مودرنا ليس بعيدًا أيضًا عما توصلت إليه أسترازينيكا، وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.
كما أشارت إلى أن الصحة العالمية تجري محادثات مع عدة مصنعين صينيين من بينهم سينوفاك بشأن لقاحات محتملة.
ودعت سواميناثان في إفادة صحافية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لكوفيد-19 بطريقة مماثلة لتجربة (سوليداريتي) التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.
مليارات الدولارات:
وكانت الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار.
كما أوضحت أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.
وقالت المنظمة، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء: إن “الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلًا بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات”. وأضافت أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الإجمالية.
وكان مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن في وقت سابق أن اللقاح قد يرى النور بعد عام، وذلك على عكس العديد من الترجيحات السابقة بأنه سيظهر أواخر الصيف أو على أبعد تقدير في بداية السنة الجديدة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تُبشر بلقاحين لـ كورونا : دخلوا التجارب السريرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.