، الاتفاق يمدد عقد البركة حتى نهاية الموسم.. والفريق يواصل تدريباته ،

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محمد بن مسعود - الدمام - مددت إدارة نادي الاتفاق عقد إعارة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خالد البركة، اليوم الجمعة، وذلك حتى نهاية الموسم، دعماً لصفوف الفريق في بقية الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/2020.
ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية وتحمل في الجزء الأول، فيما طبق لاعبو الفريق في الجزء الثاني من التدريب عدداً من الجمل التكتيكية والتي تعتمد على الاستحواذ، ومن بينها التدريب على ثلث الملعب على 8 أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.الاتفاق
الاتفاق يمدد عقد البركة حتى نهاية الموسم.. والفريق يواصل تدريباتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-26
مددت إدارة نادي الاتفاق عقد إعارة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خالد البركة، اليوم الجمعة، وذلك حتى نهاية الموسم، دعماً لصفوف الفريق في بقية الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/2020.
ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية وتحمل في الجزء الأول، فيما طبق لاعبو الفريق في الجزء الثاني من التدريب عدداً من الجمل التكتيكية والتي تعتمد على الاستحواذ، ومن بينها التدريب على ثلث الملعب على 8 أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
11:04 PM
مددت إدارة نادي الاتفاق عقد إعارة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خالد البركة، اليوم الجمعة، وذلك حتى نهاية الموسم، دعماً لصفوف الفريق في بقية الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/2020.
ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية وتحمل في الجزء الأول، فيما طبق لاعبو الفريق في الجزء الثاني من التدريب عدداً من الجمل التكتيكية والتي تعتمد على الاستحواذ، ومن بينها التدريب على ثلث الملعب على 8 أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.
، الاتفاق يمدد عقد البركة حتى نهاية الموسم.. والفريق يواصل تدريباته ،
المصدر : الخليج 365
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