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وزعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام العقاقير المخدرة والاتجار بها والذي يوافق اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 المطويات والمنشورات التوعوية التي تحذر من تعاطي المخدرات وسوء استخدام العقاقير المخدرة.
وتفصيلاً، حذرت الإدارة من خطورة استخدام العقاقير المخدرة، مطالبة بالإبلاغ عنها إذا لوحظ سوء استخدام لها وقد قام أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة على توزيع المنشورات التوعوية في طرقات وأماكن التسوق بالمحافظة لتبصير أفراد المجتمع بالوهم الذي قد يعيشه البعض بسبب تعاطي المخدرات وسوء استخدام هذه العقاقير المخدرة التي يتحول استخدامها بطريقة خاطئة إلى تدمير لصحة الإنسان وعقله.
ولم يقتصر توزيع المطويات في الميادين العامة فقط بل عمد المختصون على استهداف أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين عبر استخدام الرسائل التوعوية والإرشادية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.
ومن جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة المقدم عبدالله بن علي نجمي أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من كل عام يأتي تذكيراً للمجتمع لمواجهة خطر المخدرات والتصدي لها بالتوعية لأفرادها من الوقوع فيها جنباً إلى جنب مع جهود الأجهزة المعنية محلياً ودولياً في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 11:39 PM
أكدت أن استخدامها بطريقة خاطئة يؤدي إلى تدمير لصحة الإنسان وعقله"مكافحة المخدرات بصامطة" توزع منشورات توعوية حول استخدام العقاقير المخدرة
وزعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام العقاقير المخدرة والاتجار بها والذي يوافق اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 المطويات والمنشورات التوعوية التي تحذر من تعاطي المخدرات وسوء استخدام العقاقير المخدرة.
وتفصيلاً، حذرت الإدارة من خطورة استخدام العقاقير المخدرة، مطالبة بالإبلاغ عنها إذا لوحظ سوء استخدام لها وقد قام أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة على توزيع المنشورات التوعوية في طرقات وأماكن التسوق بالمحافظة لتبصير أفراد المجتمع بالوهم الذي قد يعيشه البعض بسبب تعاطي المخدرات وسوء استخدام هذه العقاقير المخدرة التي يتحول استخدامها بطريقة خاطئة إلى تدمير لصحة الإنسان وعقله.
ولم يقتصر توزيع المطويات في الميادين العامة فقط بل عمد المختصون على استهداف أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين عبر استخدام الرسائل التوعوية والإرشادية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.
ومن جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة المقدم عبدالله بن علي نجمي أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من كل عام يأتي تذكيراً للمجتمع لمواجهة خطر المخدرات والتصدي لها بالتوعية لأفرادها من الوقوع فيها جنباً إلى جنب مع جهود الأجهزة المعنية محلياً ودولياً في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
، "مكافحة المخدرات بصامطة" توزع منشورات توعوية حول استخدام العقاقير المخدرة ،
المصدر : الخليج 365
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