، بلدية "المجاردة" تزيل عددًا من السيارات التالفة والمخالفة من الشوارع العامة والأحياء ،

- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
تواصل الفرق الميدانية ببلدية محافظة المجاردة في منطقة عسير أعمال إزالة التشوه البصري بإزالة السيارات التالفة والمخالفة والمهملة، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والجهات ذات العلاقة. وتم حصر عدد 60 سيارة، و6 هياكل، ووضع الإشعارات عليها من قِبل البلدية مسبقًا؛ كونها من عناصر التشوه البصري.
وأوضح عايض إبراهيم المحجاني، رئيس بلدية المجاردة، أن "البلدية نفذت حملة شاملة لإزالة ورفع السيارات المتهالكة والتالفة والمخالفة من الشوارع العامة والأحياء".
وأكد أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها البلدية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري في المحافظة، وتعزيز جودة الحياة، واستشعارًا لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المحافظة. مشيرًا إلى أن البلدية ستعمل لتحقيق أهداف الحملة، والاستمرار بكامل المحافظة والمراكز التابعة لها.
وختم بقوله: إن هذه الحملة تأتي بتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي. وتتم الأعمال وفق خطة وجداول تُرسل تقاريرها بشكل أسبوعي بهدف تحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
التشوه البصري
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 11:35 PM
ضمن حملة لمعالجة التشوهات البصريةبلدية "المجاردة" تزيل عددًا من السيارات التالفة والمخالفة من الشوارع العامة والأحياء
تواصل الفرق الميدانية ببلدية محافظة المجاردة في منطقة عسير أعمال إزالة التشوه البصري بإزالة السيارات التالفة والمخالفة والمهملة، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والجهات ذات العلاقة. وتم حصر عدد 60 سيارة، و6 هياكل، ووضع الإشعارات عليها من قِبل البلدية مسبقًا؛ كونها من عناصر التشوه البصري.
وأوضح عايض إبراهيم المحجاني، رئيس بلدية المجاردة، أن "البلدية نفذت حملة شاملة لإزالة ورفع السيارات المتهالكة والتالفة والمخالفة من الشوارع العامة والأحياء".
وأكد أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها البلدية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري في المحافظة، وتعزيز جودة الحياة، واستشعارًا لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المحافظة. مشيرًا إلى أن البلدية ستعمل لتحقيق أهداف الحملة، والاستمرار بكامل المحافظة والمراكز التابعة لها.
وختم بقوله: إن هذه الحملة تأتي بتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي. وتتم الأعمال وفق خطة وجداول تُرسل تقاريرها بشكل أسبوعي بهدف تحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
، بلدية "المجاردة" تزيل عددًا من السيارات التالفة والمخالفة من الشوارع العامة والأحياء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية "المجاردة" تزيل عددًا من السيارات التالفة والمخالفة من الشوارع العامة والأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.