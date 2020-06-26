محمد بن مسعود - الدمام - فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2.4 مليون حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 11:17 PM Advertisements فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2.4 مليون حالة الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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