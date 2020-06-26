أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 26/6/2020.. وعيار 24 يسجل 213 ريال

في الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية عدم استقراراً واضح حيث ترتفع مرة وتتراجع مرة وهذا كله بفضل التغييرات التي تطرأ على السعر العالمي لأوقية الذهب التي تتغير حسب الأوضاع العالمية حالياً بسبب جائحة كورونا المستجد، وسوف نوافيكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 ارتفاعاً ملحوظاً بفضل صعود سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة متأثراً بالوضع الاقتصادي والسياسي في العالم كله، وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 213.17 ريال مقابل 56.83$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 195.41 ريال مقابل 52.09$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 186.53 ريال مقابل 49.72$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 159.88 ريال مقابل 42.62$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 124.35 ريال مقابل 33.15$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 106.85 ريال مقابل 28.41 $.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6.630 ريال مقابل 1.767$.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1.492 ريال مقابل 397.79$.

سجل كيلو الذهب نحو 213.169 ريال مقابل 56.826$.