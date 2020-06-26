أمانة المدينة ترد على فيديو إتلاف كميات من التمور والخضار في حملات بلدية
حيوانات كانت تعبث بها..
أكدت أمانة المدنية المنورة، اليوم الجمعة، إتلاف كميات من التمور والخضار بعد ظهور حيوانات كانت تعبث بها.
جاء ذلك ردًّا على تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمال بلدية المدينة أثناء إتلافهم كميات من التمور، بينما يطالب أحد المواطنين بتوجيه تلك المضبوطات إلى الجمعيات الخيرية.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عقّبت أمانة المدينة على الفيديو بالقول: "نود الإفادة أن الفرق الرقابية قامت بإتلاف جزء من التمور والخضار بسبب وجود حيوانات تعبث بها"، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة المدينة ترد على فيديو إتلاف كميات من التمور والخضار في حملات بلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.