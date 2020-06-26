أمانة المدينة ترد على فيديو إتلاف كميات من التمور والخضار في حملات بلدية

أكدت أمانة المدنية المنورة، اليوم الجمعة، إتلاف كميات من التمور والخضار بعد ظهور حيوانات كانت تعبث بها.

جاء ذلك ردًّا على تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمال بلدية المدينة أثناء إتلافهم كميات من التمور، بينما يطالب أحد المواطنين بتوجيه تلك المضبوطات إلى الجمعيات الخيرية.

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وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عقّبت أمانة المدينة على الفيديو بالقول: "نود الإفادة أن الفرق الرقابية قامت بإتلاف جزء من التمور والخضار بسبب وجود حيوانات تعبث بها"، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

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