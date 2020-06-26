السفارة الأمريكية تُشيد بجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر

أشاد السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، ، اليوم الجمعة، بالجهود الحثيثة للمملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وفي بيان عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية قال: نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مؤكدة على ارتقاء تصنيف المملكة إلى الفئة الثانية على "قائمة المراقبة".

وأكد السفير، أن "هذا يعكس الخطوات المهمة التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان السعودية بقيادة الدكتور عواد العواد".

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية: نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مؤكدة على ارتقاء تصنيف المملكة إلى الفئة الثانية على "قائمة المراقبة".

وأكدت السفارة، أن "هذا يعكس الخطوات المهمة التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان السعودية بقيادة الدكتور عواد العواد".