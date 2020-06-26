«الجوازات» تحدد إجراءات تمديد فترة الزيارة العائلية وتأشيرة الخروج والعودة
اشترطت وجود تأمين طبي للزائر..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، الإجراءات المطلوبة لتمديد فترة الزيارة العائلية، وتأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء مدتها.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت "الجوازات": يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة "أبشر" (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريان التأشيرة بـ٧ أيام، ويشترط وجود تأمين طبي للزائر، وفق الشروط المحددة للخدمة؛ كي يتمكن المستفيد من إتمام الإجراءات.
جاء هذا التوضيح، ردًّا على سؤال يقول: "هل يمكن تمديد فترة الزيارة العائلية، بعد انتهاء المدة المحددة، وما هي الإجراءات المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة تلقائيًا؟".
اقرأ أيضًا:
«الجوازات»: تحدد خطوات حجز المواعيد الإلكترونية بدون التسجيل في «أبشر»
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» تحدد إجراءات تمديد فترة الزيارة العائلية وتأشيرة الخروج والعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.