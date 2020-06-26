«الجوازات» تحدد إجراءات تمديد فترة الزيارة العائلية وتأشيرة الخروج والعودة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، الإجراءات المطلوبة لتمديد فترة الزيارة العائلية، وتأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء مدتها.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت "الجوازات": يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة "أبشر" (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريان التأشيرة بـ٧ أيام، ويشترط وجود تأمين طبي للزائر، وفق الشروط المحددة للخدمة؛ كي يتمكن المستفيد من إتمام الإجراءات.

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جاء هذا التوضيح، ردًّا على سؤال يقول: "هل يمكن تمديد فترة الزيارة العائلية، بعد انتهاء المدة المحددة، وما هي الإجراءات المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة تلقائيًا؟".

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