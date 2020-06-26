شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة في الشرقية.. تعرف على طقس السبت والان نبدء بالتفاصيل
توقعت هيئة الأرصاد استمرار، فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، غدًا السبت.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتى الشرقية ونجران، وأجزاء من منطقة الرياض.
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