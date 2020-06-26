سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 26 يونيو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 133 جنيها، مقابل 140 جنيها أمس الخميس، كما استقر السعر على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر "شركاء السودان"، الذي نظمته ألمانيا لمساعدة الخرطوم في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وشارك في "مؤتمر شركاء السودان" عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.

كما حضر هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وممثلون عن 40 دولة ومنظمة عالمية بما في ذلك دول في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول الأفريقية والعربية.

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وأيضا شارك أعضاء مجموعة العشرين، والمنظمات الإقليمية متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

ومن جهتها تشن لجنة الطوارئ الاقتصادية السودانية حربا على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء بالسودان، في محاولة لضبط سعر الدولار وتوفيره لاستيراد السلع الأساسية حسب وسائل إعلام محلية.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناتجة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي.

سعر اليورو والإسترليني

كما سجل سعر اليورو 61.87 جنيه للشراء و 62.18 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.30 جنيه للشراء و 69.64 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و 14.73 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 177.76 جنيه للشراء و 178.65 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.