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فيديو.. مجمع تجاري بكورنيش جازان يصرّف المياه على بواباته!
تجمعت أمام المحال المجاورة وتضرر منها المارة والمتسوقون
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الجمعة، قيام مجمع تجاري بالكورنيش الشمالي في مدينة جازان بتصريف مياه الصرف الصحي عبر فتحات وأنابيب التصريف من داخل المجمع إلى خارجه، لتصب المياه على أرصفته وبواباته الخارجية ومواقف السيارات بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، الأمر الذي تسبب في تجمع لمياه الصرف أمام المحال التجارية المجاورة وتضرر منها المارة والمتسوقون.
وشكا متسوقون من تضررهم بسبب تصريف المجمع التجاري الواقع بالمنطقة المركزية في كورنيش جازان لمياه الصرف الصحي على أرصفته وبواباته الخارجية ومواقف السيارات وأمام المحال التجارية المجاورة له، والتي أصبحت تشكل خطرًا بيئيًّا وسط غياب رقابة الجهات المعنية.
وقال يحيى حكمي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365”: إنه لابد من تدخّل الجهات المعنية لمعالجة الوضع ومحاسبة المتسبب في ذلك، مطالبًا مسؤولي مديرية المياه وأمانة منطقة جازان بمعاينة الموقع بشكل عاجل، ومحاسبة إدارة المجمع التجاري في ذلك، ووضع حدٍّ لمخالفي ومتجاوزي الأنظمة في تصريفهم مياه الصرف بطريقة مخالفة.
يُذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى في جازان، بل هي واقعة تكررت عدة مرات، ورصدتها “متابعات الخليج 365” خلال الأعوام الماضية، وطبقت أمانة جازان لائحة الجزاءات والغرامات بحق ملاك المجمعات التجارية المخالفة لقيامها بتصريف مياه الصرف بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.
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