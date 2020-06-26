اخبار السعوديه

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-26

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

بهدف تحسين المشهد الحضري بالمنطقة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أزالت أمانة منطقة المدنية المنورة جسور المشاة بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء.

تحسين المشهد الحضري: 

وقالت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: إن هذا جاء بهدف تحسين المشهد الحضري بمنطقة سيد الشهداء، وبالتنسيق مع مرور المدينة والدفاع المدني.

ونشرت الأمانة صورًا من عملية إزالة جسور المشاة بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء.

ويمكن الاطلاع على تغريدة الأمانة عبر الرابط التالي

.

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

Advertisements
إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

أمانة المدينة المنورة تزيل 165 سيارة مهملة وتالفة

13 منشأة لم تطبق الاحترازات فأغلقتها أمانة المدينة المنورة

خلال 24 ساعة.. أمانة المدينة تغلق وتنذر 108 منشآت تجارية



تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

fa5c51c3aa.jpg

تواصل معنا على

1803d6e14d.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا