أعراض مرض كورونا تزيد و3 الأكثر خطورة!

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، عن زيادة أعراض مرض كورونا المستجد.

واعتمدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أعراضًا جديدة لفيروس كورونا، تشمل احتقان أو سيلان الأنف والغثيان والإسهال، لتضاف إلى الأعراض الأخرى التي تمّ إقرارها سابقًا.

وذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن أعراض كورونا أدرجت على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، والذي ذكر أن قائمة الأعراض آنفة الذكر، لا تشمل جميع الأعراض المحتملة للوباء.

وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يومًا بعد التقاط عدوى كورونا.

مضاعفات وتحذيرات:

وتحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، كبار السن والمصابين بأمراض مثل الرئة والقلب والسكري، بأنهم قد يكونوا عرضة لمضاعفات خطيرة عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

وتؤكد أن “علامات التحذير الطارئة التي لا ينبغي تجاهلها لكورونا تتضمن صعوبة في التنفس وألما في منطقة الصدر، وازرقاق الشفاه أو الوجه”.

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بلغ 9 ملايين و609 آلاف شخص، في حين تسبب الوباء بوفاة 489.312 شخصًا، وفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

أعراض مرض كورونا:

جدير بالذكر أن أعراض مرض كورونا الأكثر شيوعًا هي كما يلي:

حمّى

سعال جاف

إرهاق

أما أعراض مرض كورونا الأقل شيوعًا فهي:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

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فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

وبالنسبة إلى الأعراض الخطيرة فهي:

صعوبة أو ضيق في التنفس

ألم أو ضغط في الصدر

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة

أعراض طفيفة:

وفي وقت سابق أكدت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية أن 78 في المائة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض (“بدون أعراض”، وفقا للتسمية الطبية).

وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المائة إلى 75 في المائة من المصابين بدون أعراض لكنهم “مصدر كبير” للعدوى.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن أعراض مرض كورونا عبر الرابط هنا.

انتشار فيروس كورونا:

وينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذًا مليئًا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحًا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.

لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين، ويكون الأشخاص مصدرًا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.

ويقول خبراء الطب: إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.

كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2589) حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (174577) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (120471) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

الصحة تعلن تسجيل 3938 حالة كورونا وتعافي 2589

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