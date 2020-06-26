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عبر أهالي مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك، عن معاناتهم مع من نقص بعض الخدمات التي تعد أساسية وحيوية لقضاء حوائجهم ومن بينها عدم وجود صراف آلي.
وقال أهالي المركز عبر "الخليج 365": إنهم "يواجهون معاناة كبيرة عند حاجتهم لسحب الأموال، خاصة أنه لا يوجد صراف آلي واحد في المركز، كما أن أقرب صراف لهم يوجد إما في تبوك ويبعد عنهم 130 كيلومترًا، وكذلك تيماء ويبعد عنهم كذلك بـ 130 كيلومترًا"، مطالبين مؤسسة النقد والبنوك السعودية بالمبادرة وتوفير صراف آلي.البنوك السعودية
أهالي مركز "القليبة" بتبوك: نقطع مسافة 130 كم لسحب الأموال من أقرب صرافبدر الجبل الخليج 365 2020-06-26
عبر أهالي مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك، عن معاناتهم مع من نقص بعض الخدمات التي تعد أساسية وحيوية لقضاء حوائجهم ومن بينها عدم وجود صراف آلي.
وقال أهالي المركز عبر "الخليج 365": إنهم "يواجهون معاناة كبيرة عند حاجتهم لسحب الأموال، خاصة أنه لا يوجد صراف آلي واحد في المركز، كما أن أقرب صراف لهم يوجد إما في تبوك ويبعد عنهم 130 كيلومترًا، وكذلك تيماء ويبعد عنهم كذلك بـ 130 كيلومترًا"، مطالبين مؤسسة النقد والبنوك السعودية بالمبادرة وتوفير صراف آلي.
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
09:04 PM
طالبوا البنوك السعودية بالمبادرة وتوفير صراف آلي
عبر أهالي مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك، عن معاناتهم مع من نقص بعض الخدمات التي تعد أساسية وحيوية لقضاء حوائجهم ومن بينها عدم وجود صراف آلي.
وقال أهالي المركز عبر "الخليج 365": إنهم "يواجهون معاناة كبيرة عند حاجتهم لسحب الأموال، خاصة أنه لا يوجد صراف آلي واحد في المركز، كما أن أقرب صراف لهم يوجد إما في تبوك ويبعد عنهم 130 كيلومترًا، وكذلك تيماء ويبعد عنهم كذلك بـ 130 كيلومترًا"، مطالبين مؤسسة النقد والبنوك السعودية بالمبادرة وتوفير صراف آلي.
، أهالي مركز "القليبة" بتبوك: نقطع مسافة 130 كم لسحب الأموال من أقرب صراف ،
المصدر : الخليج 365
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