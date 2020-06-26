شكرا لمتابعة خبر عن منيرة المشخص تُفحم طراد الأسمري : "المتبرقعين أشرف من المتلونين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): دخلت الكاتبة منيرة المشخص، في مناقشة حادة مع طراد الأسمري، عن المتبرقعين والمتلونين. دخلت الكاتبة منيرة المشخص، في مناقشة حادة مع طراد الأسمري، عن المتبرقعين والمتلونين. وقال الأسمري:" يا حليلك يا منيرة، صرتي تهددين أي واحد يقول عنا كلام كويس، شفتي كيف الفرق؟ .. يمدحك انسان واحد باسمه ورسمه ولا يمدحك مليون متبرقع " . وجاء رد منيرة المشخص سريعًا، قائلة: " على الأقل المتبرقعين أشرف وأرجل من المتلونين مرة ضد الوطن ومحرضين ضده ومرة وطنيين وهم حتى لا يعرفون كيف تنطق كلمة وطن وأرجل وأشرف من المدافعين عن قاذفي الأعراض " .

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