بالفيديو.. طفل يستغل وقته في بيع الفواكه والخضروات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثّق مواطن، مقطع فيديو، لأحد الأطفال الذي اضطر إلى بيع الفواكه والخضروات واستغلال وقته وتحسين ظروفه المعيشية كذلك. وثّق مواطن، مقطع فيديو، لأحد الأطفال الذي اضطر إلى بيع الفواكه والخضروات واستغلال وقته وتحسين ظروفه المعيشية كذلك. وأكد المواطن في المقطع، أن الطفل ويُدعى "زياد" يبيع بأسعار أقل من البقالات والمنتجات من أجود الأنواع، وكذلك ميزانه مضبوط.

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