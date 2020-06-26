شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى تصدر توضيحًا بشأن مكافآت الطلبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى، اليوم الجمعة، توضيحًا بشأن مكافآت الطلاب والطالبات.

وذكرت أن آخر مكافأة لدفعة 37 كانت في شهر مايو الماضي ما عدا طلاب السنة التأهيلية دفعة 37، ومن لديه فصل صيفي، ومن مدته الدراسية النظامية تتجاوز 4 سنوات، وأيضا المؤجل فصل سابق ولديه صيفي.

وأشارت إلى أن مكافأة الامتياز لن تصرف مع مكافأة هذا الشهر، ولكن ستصرف لاحقا لمن انطبقت عليه الشروط، كما أن المتخرجين سيتم صرفها لهم أيضا إذا حققوا شروطها.

ونوهت بأنه سيتم إيداع مكافأة شهر يونيو يوم الأحد المقبل، داعية الطلاب إلى التأكد من الحساب وليس من رسائل الإيداع لأنه بعض الأوقات لا ترسل الرسالة، كما أن بعض البنوك تستغرق وقتا لكي يتم إيداعها لحساب الطالب.