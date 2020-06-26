شاهد.. الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ربوع منطقة ⁧نجران⁩

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):تجول سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم في ربوع المنطقة.
وأظهر مقطع فيديو الأمير وهو يجلس بصحبة عدد من المسؤولين داخل خيمة مفتوحة.
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