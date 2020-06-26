شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ربوع منطقة ⁧نجران⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران⁩ (صدى):

تجول سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم في ربوع المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو الأمير وهو يجلس بصحبة عدد من المسؤولين داخل خيمة مفتوحة.