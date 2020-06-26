شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ضبطيات «الجمارك» المليونية للحبوب المخدرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، عن الضبطيات الضخمة من الحبوب المخدرة "الكبتاجون" خلال عامي 2019 و2020، والتي نفذها رجالها بمنافذ المملكة.

وقالت الجمارك، أنه خلال العام الحالي 2020 ضبطت: 25.5 مليون حبة كبتاجون في جمرك منفذ البطحاء، 19.3 مليون حبة كبتاجون في ميناء الملك عبدالله برابغ، 3.3 مليون حبة كبتاجون في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت أنه يأتي ذلك بالإضافة إلى: 2.5 مليون حبة كبتاجون في الميناء الجاف، 6.5 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي، 2 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي، كما ضبط رجال الجمارك خلال العام الماضي 2019: 15.6 مليون حبة كبتاجون في الميناء الجاف.

وضبطت الهيئة، 10.1 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي، إلى جانب 1.6 مليون حبة كبتاجون في الميناء الجاف؛ بينما الكبتاجون مادة محضرة كيميائياً على شكل حبوب، صنعت أول مرة عام 1919م ويوجد منها 25 مادة مشتقة، تعمل على تغيير مستويات مواد معينة في الدماغ وتسبب الإدمان والهلوسة والعديد من المضار.