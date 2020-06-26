شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يعلن عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ابتداءً من يوم الأحد 1441/11/07 هـ الموافق 2020/06/28 م.
وأوضحت أن العودة ستكون وفقًا للمواعيد المطبقة قبل بداية الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يعلن عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.