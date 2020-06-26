شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يعلن عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ابتداءً من يوم الأحد 1441/11/07 هـ الموافق 2020/06/28 م.

وأوضحت أن العودة ستكون وفقًا للمواعيد المطبقة قبل بداية الجائحة.