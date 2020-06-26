طريقة التعامل مع مريض الكلى المصاب بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت وزارة الصحة طريقة التعامل مع مرضى غسيل الكلى، اذا تم التأكد من إصابتهم بفيروس أوضحت وزارة الصحة طريقة التعامل مع مرضى غسيل الكلى، اذا تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا الجديدز وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يتم عزل المريض في منشأة صحية مخصصة لتقديم الرعاية اللازمة لمرضى الكلي. الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت اليوم عن تسجيل 3.938 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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