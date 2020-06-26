شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فيديو التسجيل لأداء حج 1441هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

انتشر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوضح طريقة التسجيل الإلكتروني لحج عام 1441هـ.

وكشفت المعلومات، أن هذا الفيديو كان مخصصًا لحج عام 1438هـ، والتسجيل لحج هذا العام محدود جداً ولن يكون متاح عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وأعلنت وزارة الحج، أن الحج هذا العام سيكون لـ 10 آلاف شخصًا فقط من داخل المملكة.