شكرا لمتابعة خبر عن أكاديمي: الشجرة الواحدة تقوم بعمل 10 مكيفات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف الأكاديمي المختص في الشأن البيئي، الدكتور فهد تركستاني، على ضرورة زيادة الرقعة الخضراء للمساهمة في تقليل تلوث الهواء.

وأكد "تركستاني" خلال مداخلة له ببرنامج "في أسبوع"، أن شجرة واحدة يمكنها أن تعطي تبريدا يوازي ما تعطيه 10 أجهزة تكييف، وتوفير أكسجين يكفي أربعة أشخاص لمدة يوم واحد.

وأشار إلى أن المملكة في حاجة ماسة لزيادة التشجير، مشيرًا إلى أن منطقة مكة المكرمة فيها 3 محطات معالجة، ومعظم المياه التي تخرج من هذه المحطات تذهب إلى البحر، فلماذا لا تُستغل هذه المياه في زيادة الغطاء النباتي.

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