شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" توضح نظام التسجيل لرياض الأطفال في نظام نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت وزارة التعليم، عن نظام تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، إذ من المقرر البدء في التسجيل بنظام النور يوم 15/11/1441هـ.
وأوضحت الوزارة، أن المستوى الأول من (أكمل 3 سنوات ولم يبلغ سن الرابعة) سيتم تسجيله من تاريخ 13 / 1 / 1438هـ إلى 12 /1/ 1439هـ
وأشارت إلى أن المستوى الثاني (من أكمل 4 سنوات ولم يبلغ سن الخامسة)، وسيتم تسجيله من تاريخ 13 / 1 / 1437هـ إلى 12 / 1 / 1438هـ.
أما المستوى الثالث (من أكمل 5 سنوات ولم يبلغ سن السادسة)، فسيبدأ تسجيله من تاريخ 13 / 1 / 1436هـ إلى 12 /1 / 1437هـ .
وأكدت الوزارة، أن أولوية القبول والتسجيل لمن يسجل أولاً، مضيفة أن الأولوية في التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة للمستوى الثالث ثم المستوى الثاني وفق الطاقة الاستيعابية في مدارس الطفولة المبكرة.
يذكر أن نظام نور بدأ في تسجيل طلاب الصف الأول ورياض الأطفال حيث تم توفير إمكانية التسجيل الإلكتروني يوم الاثنين الماضي.
وتتضمن خطوات التسجيل الآتي: يجب أن يتم التسجيل أولًا في نظام نور، يتم الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة عدم التسجيل يتم الضغط على رابط تسجيل ولي أمر جديد ومن الخيارات يتم اختيار تسجيل الأبناء، بعدها ستظهر عدة اختيارات ويتم اختيار تسجيل طالب جديد وإكمال البيانات المطلوبة (رقم الهوية- صلة القرابة- تاريخ الميلاد) ثم الضغط على تسجيل الدخول.
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