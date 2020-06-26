مناطق وفيات الفيروس اليوم

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة جراء الفيروس المستجد إلى 1474 حالة وفاة.
وتوفي 27 من المصابين بالفيروس في الرياض، و4 في جدة، و3 في المبرز ومثلهم في الهفوف، واثنان في كل من مكة المكرمة والدمام والطائف، ومتوفى واحد في كل من القطيف والمدينة المنورة والمندق.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، عن تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 174577 حالة.
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