شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يودي بحياة والد الإعلامي حمود الفايز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن الإعلامي حمود الفايز، مقدم الأخبار بقناة mbc، اليوم وفاة والده، الذى أصيب قبل أيام بفيروس كورونا الجديد.

وكتب الإعلامي على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"يا الله يارحيم يا الله، والدي رحل عن هذه الدنيا، الله يرحمك يا تاج راسي يابوي الله يرحمك.

الجدير بالذكر أن الإعلامي أعلن في وقت سابق أن والده واثنين من أفراد عائلته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.